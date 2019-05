Φίλος των Ουόριορς πλήρωσε $93.200 για το Game 3 με Ράπτορς! (pic)

Στις τάξεις των οπαδών των Ουόριορς υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τους τελικούς με τους Ράπτορς κι υπάρχει η ελπίδα για το τρίτο σερί - κι έβδομο συνολικά - πρωτάθλημα.

Ένας φίλος της ομάδας, μάλιστα, δεν δίστασε να δώσει το εξωφρενικό πόσο των $93.200 για τον τρίτο τελικό με την ομάδα του Τορόντο, για μια θέση δίπλα στο παρκέ!

JUST IN: A fan has paid $93,200 for a pair of courtside seats on the @warriors website to Game 3 of the NBA Finals at Oracle Arena in Oakland. pic.twitter.com/3Lw6UcAffn

— Darren Rovell (@darrenrovell) 29 Μαΐου 2019