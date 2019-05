ΝΒΑ: Το τρίποντο του Στόκτον που... σόκαρε τον Μπάρκλεϊ (vid)

Το τρίποντο του Στόκτον στους τελικούς της Δύσης το 1997 μπροστά στον Τσαρλς Μπάρκλεϊ εκμηδένισε κάθε πιθανότητα στον «Σερ» να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Προηγουμένως οι προσπάθειές του σταμάτησαν δυο φορές στα ημιτελικά της Δύσης από τους Χιούστον Ρόκετς, όταν ακόμη αγωνιζόταν στους Σανς.

Ο γκαρντ των «Μορμόνων» σκόραρε μπροστά στον Μπάρκλεϊ σαν σήμερα (29/5), πριν από 22 χρόνια κι έστειλε τη Γιούτα στους Τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά.

22 years ago today, John Stockton hit a game-winner over Charles Barkley to send the @utahjazz to their first NBA Finals pic.twitter.com/6utD3RTj89

