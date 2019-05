Ένα video με τους κορυφαίους τριποντέρ των τελικών περιφέρειας έφτιαξε το ΝΒΑ.

Στην κορυφή όπως αναμενόταν ο Κάρι με 26 εύστοχα, δεύτερος ο Λάουρι με 20 και τρίτος ο ΦανΦλίτ με 16.

Δείτε τους να τα... στάζουν

the #MtnDew3PT leaders from the Conference Finals! pic.twitter.com/tKLr7YXHM2

— NBA (@NBA) 28 Μαΐου 2019