Σίξερς: Η ιστορία του Κρις που έχασε τον πατέρα του και έχει για μέντορα τον ΜακΚόνελ! (vid)

Είναι κάτι που έχει ειπωθεί πολλές φορές, αλλά πάντα μετράει. Ο αθλητισμός είναι κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε είτε στο γήπεδο, είτε στην τηλεόραση. Όταν οι παίκτες καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα στενά όρια των γηπέδων όλα μοιάζουν να έχουν νόημα και κάνει το ενδιαφέρον όλων μας ξεχωριστό. Οι Σίξερς παρουσίασαν την ιστορία του Κρις Φρισόν, που έχασε τον πατέρα του πριν από 8 χρόνια στο καθήκον και από τότε η μητέρα του παλεύει να τον μεγαλώσει.

Ο πιτσιρικάς λατρεύει τους Σίξερς και τον Άιβερσον, όπως και ο μπαμπάς του και πήγαινε έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο. Πριν από έναν χρόνο έγινε μέντορας του ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ και οι δυο τους έχουν αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό. Ο παίκτης ενδιαφέρεται για τον μικρό και ο Κρις και του στέλνει μηνύματα, ενώ ο μικρός φοράει το όνομα του στην ομάδα που παίζει. Η ιστορία είναι συγκλονιστική και το πως ο μικρός έχει κάποιον να ενδιαφέρεται και να θαυμάζει είναι μοναδικό.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

For the past year, @TJMcConnell has mentored Chris Frison. Chris’ father, 1LT Demetrius Frison, lost his life in the line of duty 8 years ago #MemorialDay (via @SIXERSSTRONG) pic.twitter.com/50xnPmnRjY

— Philadelphia 76ers (@sixers) 27 Μαΐου 2019