Η αριστερή... δαγκάνα του Λέοναρντ τρελαίνει κόσμο! (vid)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Καουάι Λέοναρντ στα playoffs, οδηγώντας τους Ράπτορς στους τελικούς.

Ο Klaw πολλές φορές τελειώνει τις φάσεις εντυπωσιακά με το αριστερό του χέρι και το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες φάσεις.

Κλέβει την παράσταση το πόστερ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Before the #NBAFinals Presented by @YouTubeTV tip, @kawhileonard's top plays with his left hand from the regular season and #NBAPlayoffs! #WeTheNorth

GSW/TOR, Game 1

9:00pm/ - Thursday, 5/30

Sportsnet pic.twitter.com/uQWUhljsVQ

— NBA (@NBA) 29 Μαΐου 2019