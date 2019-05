Ρίβερς: «Ότι πιο κοντινό στον Τζόρνταν ο Λέοναρντ» (vid)

Ο προπονητής των Κλίπερς, Ντοκ Ρίβερς, βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή, μαζί με τον Μάτζικ Τζόνσον και η κουβέντα πήγε στον Λέοναρντ.

Αρχικά ο πρώην πρόεδρος των Λέικερς τόνισε:

«Αν ο Λέοναρντ κερδίσει το πρωτάθλημα μπαίνει στην εξίσωση μαζί με τους ΛεΜπρον και KD. Τα καταφέρνει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παρόλο που το μπάσκετ στηρίζεται στο τρίποντο, εκείνος παίρνει τους πόντους από το δίποντο».

Ο Ντοκ Ρίβερς με την σειρά του ανέφερε:

«Eίναι ότι πιο κοντινό στον Τζόρνταν έχουμε δει. Υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες, ο ΛεΜπρον είναι φαινόμενο, ο KD το ίδιο, αλλά είναι εκείνος που του μοιάζει πιο πολύ. Τα χέρια του, το παιχνίδι του στο ποστ, σπουδαίος στο άλμα, σπουδαίος αμυντικός και πρόσθεσε και το σουτ τριών πόντων. Δεν μπαίνω σε συζητήσεις για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Ο Μάτζικ, ο Τζόρνταν, ο ΛεΜπρον, όλοι είναι στο ίδιο γκρουπ».

"Kawhi is the most like Jordan we've seen."

Doc Rivers has some high praise for Kawhi Leonard. pic.twitter.com/i1R2gR1VrT

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Μαΐου 2019