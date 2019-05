Το μήνυμα και το «ευχαριστώ» του Μίροτιτς! (pic)

Ο 28χρονος φόργουορντ θα είναι είναι free agent μετά την 1η Ιουλίου και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν και εφόσον ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους φιναλίστ της Ανατολικής Περιφέρειας.

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από τους τελικούς του ΝΒΑ, έγραψε στα social media: «Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αλλά χρειάζεται να είμαστε καλοί και να βελτιωνόμαστε. Σας ευχαριστώ φίλαθλοι του Μιλγουόκι για την απίστευτη συμπαράσταση».

We don’t have to be perfect, but we need to be good and getting better. Thank you @bucks fans , for incredible support pic.twitter.com/KHSCN2sxsc

— Nikola Mirotic (@threekola) 28 Μαΐου 2019