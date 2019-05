Tο απίστευτο ψέμα του Πελίνκα για δείπνο του Κόμπι με νεκρό ηθοποιό! (vid)

Συγκεκριμένα σε μια συγκέντρωση της ομάδας των Λέικερς ήταν καλεσμένος ο διάσημος «Rock» (κατά κόσμον Ντουέιν Τζόνσον) και ο Πελίνκα είχε πει ένα ψέμα άνευ λόγου και αιτίας!

Ανέφερε ένα (φανταστικό) περιστατικό το 2008 και δη όταν «βγήκε» στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Σκοτεινός Ιππότης» όπου ο Χιθ Λέτζερ υποδύονταν τον «Τζόκερ», τον μεγάλο εχθρό του Μπάτμαν. Μιλώντας λοιπόν μπροστά στους παίκτες των Λέικερς και στον Τζόνσον είπε ότι ο Κόμπι Μπράαντ είχε δει την ταινία και είχε εντυπωσιαστεί από την ερμηνεία του Λέτζερ. Γι' αυτόν τον λόγο ο Πελίνκα ισχυρίστηκε ότι είχε κανονίσει δείπνο μεταξύ του πρωταγωνιστή και του Κόμπι Μπράιαντ ώστε να δει τον τρόπο που σκέφτεται ώστε να προετοιμαστεί ψυχολογικά για μια αναμέτρηση με τους Νικς.

Λεπτομέρεια: Ο Χιθ Λέτζερ είχε φύγει από την ζωή έξι μήνες πριν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η εν λόγω ταινία... Αν μη τι άλλο ήταν μια απίστευτη γκάφα από τον GM των Λέικερς και ατζέντη επί σειρά ετών του Κόμπι Μπράιαντ!

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα όσα είχε πει ο Πελίνκα πριν από έναν χρόνο στον «Rock»

There's video of Pelinka telling the Kobe-Ledger story. How come someone blatantly lie like that? pic.twitter.com/hsh1u8wwp7

— John Ledesma (@JohnnyNBA) 28 Μαΐου 2019