ΝΒΑ: Η αντίδραση του ΛεΜπρόν στον... 21χρονο Λέοναρντ! (vid)

O Λέοναρντ κάνει... εντυπωσιακά playoffs, μετρώντας 31.2 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μ.ό. στις σειρές με το Ορλάντο, τους Σίξερς και τους Μπακς.

Το Τορόντο θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στους Ουόριορς και η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δημοσίευσε την αντίδραση του ΛεΜπρόν όταν ο 21χρονος Καουάι έκανε την είσοδό του στο παρκέ στους τελικούς του 2013, εκεί όπου το Μαϊάμι κατέκτησε εν τέλει τον τίτλο με 4-3 νίκες.

LeBron's reaction when a 21-year old Kawhi Leonard checked into the game. pic.twitter.com/XJLcRBSHiy

— The Render (@TheRenderNBA) 28 Μαΐου 2019