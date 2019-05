Μοράντ: «Περήφανος που τώρα δουλεύω για τα χρήματα εγώ» (pic)

Ο νεαρός που αναμένεται να είναι στο Νο.2 του ντραφτ έχοντας εξαιρετική προοπτική και τους Γκρίζλις να φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα τον επιλέξουν, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Nike. Όπως είναι φυσικό αυτό θα του φέρει τα πρώτα του χρήματα και δεν θα μπορούσε να είναι πιο υπερήφανος γι' αυτό. Με ένα tweet του εξέφρασε όλα τα συναισθήματα του.

«Όλη μου την ζωή οι γονείς μου δούλευαν για μια επιταγή. Τώρα είμαι περήφανος να πω ότι εγώ δουλεύω για την επιταγή».

All my life my parents worked for a check. Now I’m proud to say I work for the check. #Nike #NikeBasketball pic.twitter.com/b1mTTJLySr

