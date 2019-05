O Κερ έκανε αστείο με τον Drake και είναι σίγουρος ότι δεν θα αρέσει στην κόρη του! (vid)

Κανένα πρόβλημα με τον Drake και τις αντιδράσεις του δεν έχει ο Στιβ Κερ. Όπως όλα δείχνουν οι Ουόριορς είναι πιο χαλαροί με τον ράπερ, σε σχέση με Μπακς και Σίξερς και από τις δηλώσεις τους φαίνεται ότι δεν θα μπει στο μυαλό τους όπως έκανε με τους υπόλοιπους.

Ο προπονητής των Ουόριορς πάντως έκανε ένα αποτυχημένο αστείο με τραγούδι του ράπερ και αμέσως παραδέχτηκε ότι η κόρη του δεν θα συμφωνήσει με αυτό, σε ένα απολαυστικό βίντεο.

«Δεν ανησυχώ για τον Drake, τον κάλεσα στο κινητό νωρίτερα (αστείο με το τραγούδι του ράπερ)... η κόρη μου κοιτάει το ταβάνι και σκέφτεται, 'μπαμπά όχι άλλα αστεία μπαμπάδων'».

Steve Kerr is ready for Drake, he already made a call to him pic.twitter.com/hA67KuTG2b

— ESPN (@espn) 27 Μαΐου 2019