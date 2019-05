Θείος Λέοναρντ: «Δεν θα είναι στους Ράπτορς του χρόνου»! (vid)

Η αδερφή του ηγέτη των Ράπτορς, Μίσα Σλέιτον, αποφάσισε να κάνει ένα live βίντεο στο instagram, για να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας για τη στήριξή τους, μετά την πρόκριση στους τελικούς.

Ωστόσο, ο θείος του Λέοναρντ δεν... κρατήθηκε και ακούγεται να φωνάζει «Ξέρουν καλά πως δεν θα είναι εκεί την επόμενη σεζόν».

Τώρα, ξέρει ο θείος κάτι παραπάνω ή όχι, δεν το γνωρίζουμε, αλλά η αδερφή του Καουάι το έσβησε το βίντεο!

Kawhi's uncle in the background?

"they know darn well he ain’t gonna be there next year"pic.twitter.com/GMXSQ1oo4y

— SportsGossip.com (@sportsgossip) 26 Μαΐου 2019