Απίστευτο στατιστικό του Σακίλ με συμπαίκτες του και Τελικούς του ΝΒΑ! (pic)

Μπορεί ο Σακίλ Ο' Νιλ να έχει τελειώσει την καριέρα του από το 2011 έχει καταφέρει πάντως να γράψει ιστορία και ακόμα το κάνει.

«Τρέχει» ένα απίστευτο στατιστικό που λέει ότι σε 36 συνεχόμενους Τελικούς έχει τουλάχιστον έναν συμπαίκτη του να αγωνίζεται σε αυτούς. Από τους φετινούς έχει παίξει με τον Ντάνι Γκριν το 2009/10.

36 straight NBA Finals have included at least one player who played with @SHAQ

He played with Toronto's Danny Green in Cleveland in 2009-10. #SCFacts pic.twitter.com/UvLCAWQUK1

— SportsCenter (@SportsCenter) 27 Μαΐου 2019