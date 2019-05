Τα καλύτερα καρφώματα των playoffs παρουσίασε το ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η πτήση του κόντρα στους Πίστονς βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία, ενώ δεν λείπει και το... πόστερ του Λέοναρντ στον Greek Freak.

Δείτε το video

the BEST DUNKS of the #NBAPlayoffs! #ATTSlamDunk pic.twitter.com/Z9oNhiLNdb

— NBA (@NBA) 28 Μαΐου 2019