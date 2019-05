Κερ για ΦανΦλίτ: «Ελπίζω να μην γίνει πάλι μπαμπάς στους τελικούς!» (pic)

Απίστευτα πράγματα κάνει ο Φρεντ ΦανΦλίτ από τότε που γεννήθηκε ο γιος του.

Ο γκαρντ των Ράπτορς μετρά 14/17 τρίποντα και 16 πόντους ανά ματς, ενώ πριν έρθει στον κόσμο ο γιους του είχε 8/41 τρίποντα και 4 πόντους μέσο όρο.

Αυτή την ιστορία την ξέρει πολύ καλά και ο Στιβ Κερ, ο οποίος θα κληθεί να τον αντιμετωπίσει με τους Ουόριορς στους τελικούς.

Έτσι είπε να μας χαρίσει μία από τις ατάκες της σεζόν.

«Ο ΦανΦλίτ... μεταμορφώθηκε από τότε που γεννήθηκε το παιδί του. Ελίπζω να γίνει πάλι μπαμπάς κατά τη διάρκεια των τελικών», ήταν τα λόγια του Κερ στον Doug Smith.

Fred VanVleet has been playing on another level since the birth of his son pic.twitter.com/213Crbd25a

— SportsCenter (@SportsCenter) 26 Μαΐου 2019