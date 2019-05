Χιλ: «Δεν θα δω τους τελικούς, θα πάω για ψάρεμα» (vid)

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο έμπειρος γκαρντ των Μπακς

Για τον αποκλεισμό: «Είναι σκληρός για τον τρόπο που ήρθε. Το να κερδίζεις 60 παιχνίδια στην κανονική περίοδο είναι σπουδαίο. Απλά δεν ήταν η χρονιά μας. Ποτέ δε σκεφτόμουν με βάση το χρήμα. Το σημαντικό είναι η σταθερότητα, να είσαι σε ένα μέρος που όλοι σε έχουν αγκαλιάσει».

Για τα αποδυτήρια: «Είναι διαφορετικό, έχουμε ένα από τα πιο μοναδικά αποδυτήρια με τόσο πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Πολύ όμορφο».

Για το αν θα παρακολουθήσει τους τελικούς: «Δε θα δω μπάσκετ, θα πάω για ψάρεμα».

