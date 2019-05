NBA Basketball School Camp Greece: Τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις (pics)

Τα ΝΒΑ Basketball Schools είναι μοναδικά στην προσέγγισή τους με βάση το «NBA-Way» για την ανάπτυξη του ταλέντου, περιλαμβάνοντας έναν εκρηκτικό και αθλητικό τύπο εμπειρίας στο μπάσκετ με την ταυτόχρονη προώθηση των αξιών του NBA, της ακεραιότητας, της συνεργασίας, του σεβασμού και της καινοτομίας.

Το NBA και η Fourteen Pro ανακοίνωσαν πέρσι για πρώτη φορά το ΝΒΑ Basketball School Camp Greece και φέτος θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εκδοχή του στο Deree – The American College of Greece στην Αθήνα σε δυο περιόδους: 17-21 Ιουνίου και 1-5 Ιουλίου 2019.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής: Το ΝΒΑ Basketball School Camp Greece 2019 διευθύνεται από Έλληνες προπονητές που έχουν εγκριθεί από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη και με επικεφαλής ανθρώπους του NBA που επιβλέπουν όλες τις προπονήσεις και δραστηριότητες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6-15 ετών, με ή δίχως εμπειρία στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους νέους αθλητές και να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης μέσω της επικοινωνίας με καταξιωμένους προπονητές. Πέρσι μάλιστα συμμετείχαν 300 παιδιά, 150 ανά περίοδο!

Τι περιλαμβάνει μια μέρα στο NBA Basketball School Camp Greece: Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς, τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της βελτίωσης. Παράλληλα, βασίζεται στην αναπτυξιακή εξέλιξη η οποία εξαρτάται από τους παίκτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προτού προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. Δεν βασίζεται στην ηλικία ενός παίκτη, αλλά στην ικανότητά του σε βασικές δεξιότητες. Η διαδικασία αρχίζει με μια δυναμική προθέρμανση για να εξασφαλιστεί ότι οι νεαροί αθλητές είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ημερήσιες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια ακολουθεί προπόνηση για την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων (ball handling, defense, shooting and rebounding, conditioning drills to improve quickness, agility and endurance). Έπειτα οι αθλητές παρακολουθούν μια ομιλία είτε από προπονητή, είτε από αθλητή, είτε από οποιοδήποτε στέλεχος. Τέλος πραγματοποιούνται ατομικοί και ομαδικοί διαγωνισμοί, καθώς και αγώνες 3on3 και 5on5. Κατά την διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει προγραμματισμένο διάλειμμα για φαγητό. Θα προσφέρεται σάντουιτς, φρούτο, χυμός και νερό.

Ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμματος: Η αποστολή του NBA Basketball School είναι να εμπνεύσει τους νέους αθλητές και να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης μέσω της επικοινωνίας με καταξιωμένους προπονητές. Οι προπονητές θα εισαγάγουν και θα εξοικειώσουν όλους τους μαθητές-αθλητές με την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τις τεχνικές εκπαίδευσης του NBA Basketball School. Από την πλευρά του ο Ευθύμης Ρεντζιάς ως πρεσβευτής του ΝΒΑ στην Ευρώπη υπενθυμίζει πως η φιλοσοφία του project είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά στην Ελλάδα να ασχοληθούν με το μπάσκετ και να υιοθετήσουν έναν υγιή και αθλητικό τρόπο ζωής.

Πως εξελίσσεται το πρόγραμμα προπονήσεων: Στα πρώτα τέσσερα επίπεδα του προγράμματος, οι προπονητές θα επικεντρωθούν στην εκπαίδευση των αθλητών ως προς τις βασικές δεξιότητες του μπάσκετ, χρησιμοποιώντας μια σειρά μεθόδων και τεχνικών, βοηθώντας τους νέους αθλητές να εξελιχθούν σε υψηλότερα επίπεδα. Καθώς οι αθλητές εξελίσσονται δέχονται την πρόκληση να εκτελέσουν ασκήσεις μεγαλύτερης έντασης και επιπέδου δυσκολίας. Αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι αθλητές ενώ διασκεδάζουν, παράλληλα να αναπτύσσουν συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Αφού ολοκληρωθούν τα τέσσερα πρώτα επίπεδα, οι αθλητές προχωρούν σε ένα ελίτ αναπτυξιακό επίπεδο προπόνησης. Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι η πρόοδος και πλέον η άριστη γνώση των δεξιοτήτων που διδάχθηκαν στα προηγούμενα στάδια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια της ομαδικότητας και του συναγωνισμού. Οι προπονητές θα εισάγουν πιο σύνθετες τεχνικές, έννοιες και τακτικές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ελίτ προγράμματα καλαθοσφαίρισης γυμνασίου, πανεπιστημίου αλλά και επαγγελματικού επιπέδου.

Ποιοι θα είναι οι προπονητές: Την ομάδα των προπονητών απαρτίζουν άτομα με απόλυτη εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο του μπάσκετ και συγκεκριμένα σε τμήματα υποδομής. Συγκεκριμένα σε αυτήν περιλαμβάνονται ενεργοί και πρώην παίκτες, προπονητές κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματίες παίκτες και προπονητές ακαδημιών. Όλοι οι προπονητές επιλέχθηκαν με γνώμονα την εγγύηση ασφάλειας των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια εμπειρία ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων του NBA».