Λόπεζ για Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είναι ο MVP, έδωσε τα πάντα για τους Μπακς»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μπρουκ Λόπεζ στην exit interview των Μπακς

«Ερχόμασταν κάθε μέρα στην προπόνηση και αυτό ήταν ευλογία. Συνέχεια παίζαμε πολύ σκληρά ο ένας με τον άλλον, αλλά ήταν ένα τόσο όμορφο περιβάλλον για να βρίσκεσαι».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Θα είναι εκπληκτικό να βγει MVP. Είμαι χαρούμενος για αυτόν και του αξίζει το βραβείο. Έχει δώσει τα πάντα για αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός πρέπει να είναι ο MVP».

Για τη σεζόν που πέρασε: «Είναι πολύ επιτυχημένη χρονιά. Δείτε πού ήταν η ομάδα πέρυσι. Κάναμε φοβερή δουλειά και δημιουργήσαμε μεγάλες προσδοκίες. Είναι η αρχή για κάτι σπουδαίο».

"Coming in to practice everyday was a real pleasure and treat... Such a fun environment to be in."

- Brook Lopez #FearTheDeer pic.twitter.com/PKbBjOSa88

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Μαΐου 2019