Μπουντενχόλζερ για Αντετοκούνμπο: «Τον έχει ανάγκη η Ελλάδα, τιμή μας να παίξει Παγκόσμιο» (pic)

Στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη της σεζόν μίλησε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ και στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδος και στο Παγκόσμιο.

«Όλοι θέλουν να παίξουν με τις Εθνικές τους. Έχουμε τον Κρις στην Team USA. Είναι μεγάλη τιμή. Έχουν στόχο και δουλεύουν σκληρά για αυτό», ανέφερε στην αρχή και στη συνέχεια μίλησε για τον Γιάννη.

«Όσο για τους Γιάννη και Ιλιασόβα, οι Εθνικές τους βασίζονται σε αυτούς και η προετοιμασία τους θα είναι πολύσκληρή. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση για το πως θα διαχειριστούν το κορμί τους. Τιμή μας να είναι στις εθνικές τους».

Επιπλέον είπε για τον Greek Freak: «Για τους οπαδούς μας και τον οργανισμό των Μπακς να έχουμε έναν mvp είναι πολύ σπάνιο και ελπίζω να το απολαύσουμε. Έχουμε έναν εκπληκτικό παίκτη σαν τον Γιάννη. Είναι εκπληκτικό που έχουμε τον Γιάννη στην ομάδα. Ο Γιάννης είναι ακόμα στα πρώτα στάδια της καριέρας του. Θα γίνεται συνεχώς καλύτερος»

“Giannis is still in the early stages of his career... We feel like he’s going to grow and get a lot better.” #FearTheDeer pic.twitter.com/85weR2tJ0F

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Μαΐου 2019