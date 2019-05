Η πρόκριση των Ράπτορς έκανε... έξωση σε συγκρότημα από τη ScotiaBank! (pic)

Η εν λόγω μπάντα είχε προαναγγείλει συναυλία στις 28 του μήνα, ενώ υπήρχε και δεύτερη ημερομηνία μία ημέρα αργότερα. Όμως η πρόκριση των Ράπτορς έγινε η αιτία για την... έξωση του συγκροτήματος.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο χρόνος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο γήπεδο προκειμένου να φιλοξενήσει έναν τελικό ΝΒΑ! Την ενημέρωση για την ακύρωση των εργασιών έκανε το ίδιο το συγκρότημα μέσω του twitter.

congrats @Raptors on making the finals. this means we have to cancel night number two of our toronto shows for the @NBA to have arena access. @TicketmasterCA will be reaching out to night two ticket holders while we try to find more seats for night one.

