Ντάνι Γκριν: Στους τελικούς του ΝΒΑ το βλέπει... βαρέλι! (pic)

Συγκεκριμένα έχει πάρει δύο φορές μέρος σε τελικούς ΝΒΑ, το 2013 και το 2014 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ. Στα 12 ματς που αγωνίστηκε (ήττα των Σπερς με 4-3 το 2013 και πρωτάθλημα μια χρονιά αργότερα με 4-1 νίκες) ήταν πολύ εύστοχος έξω από τα 7.25 μέτρα και αποδείχθηκε και παίκτης-κλειδί.

Ο Γκριν είχε 52% ποσοστό ευστοχίας με 36 εύστοχα τρίποντα σε 69 προσπάθειες! Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα στατιστικό... άξιο αναφοράς.

The Finals are usually Danny Green time.



Will he bust out of his shooting slump? pic.twitter.com/wd5h4mdxwR

— theScore (@theScore) 27 Μαΐου 2019