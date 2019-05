Μίντλετον: «Άφησα τη δουλειά στη μέση με τον Αντετοκούνμπο» (pics)

Το εμπόδιο των Ράπτορς στους τελικούς της Ανατολής αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Μπακς που αποκλείστηκαν με 4-2 νίκες, ολοκληρώνοντας τις εφετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά του, ο Κρις Μίντλετον ρωτήθηκε για το μέλλον του κι ανέφερε χαρακτηριστικά πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η οικογένειά του. Παραδέχτηκε, δε ότι αγαπάει τους συμπαίκτες του στους Μπακς όμως η οικογένεια είναι προτεραιότητα σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε απόφαση.

Εξήγησε, μάλιστα πως άφησε τη δουλειά στη μέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς και στη συνέχεια ανέφερε: «Νομίζω ότι έκανα εξαιρετική χρονιά όμως είμαι περισσότερο υπερήφανος για ό,τι πετύχαμε εκτός παρκέ. Για τις σχέσεις που ανέπτυξα με αυτά τα παιδιά, τη "χημεία" που είχαμε, το ότι είχαμε μοναδικές στιγμές στα αποδυτήρια».

Khris Middleton talked about having unfinished business with Giannis and the Bucks as a whole. Also said he learned a lot about how to take care of himself & approach FA from a few years ago. Says he will do what’s best for himself and his family — that’s the top priority.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 27 Μαΐου 2019