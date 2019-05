Ο Σακίλ διάλεξε Ουόριορς, ο Μπάρκλεϊ Ράπτορς! (vid)

Τουλάχιστον αυτή την φορά δεν έκαναν... άνω - κάτω ένα στούντιο, αλλά εξέφρασαν απλά τις απόψεις τους.

«Ουόριορς ή Ράπτορς;» ήταν το δίλημμα και ο Σακίλ Ο' Νιλ απάντησε: «Θα διαλέξω τους Γκόλντεν Στέιτ. Έχουν εμπειρία και παίζουν πολύ καλά τώρα. Παίζουν καλύτερα, όταν ο κόσμος τους αμφισβητεί και δεν τους σέβεται. Ο Τόμπσον θα είναι έτοιμος, ο Γκριν το ίδιο, ο αγαπημένος μου παίκτης, ο Κάρι, το ίδιο», είπε και εκθείασε τον Καουάι Λέοναρντ: «Ωστόσο, ο Λέοναρντ είναι ο απόλυτος παίκτης! Δεν παραπονιέται για σφυρίγματα, δεν κάνει γκριμάτσες. Είμαι χαρούμενος για τους Ράπτορς, αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, είμαι με τους Ουόριορς».

Το λόγο πήρε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, που υποστήριξε: «Δεν υπάρχει παίκτης στο ΝΒΑ που θα τον ήθελα περισσότερο από τον Λέοναρντ. Είναι ένας σούπερ σταρ! Θέλει μόνο να νικά. Θα είναι ενδιαφέρον. Είχε καιρό να παίξει υγιής. Θα διαλέξω τους Ράπτορς».

