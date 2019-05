Παιδάκι πήγε με φανέλα Κάρι στο καμπ του Καντέρ και ο Τούρκος του την άλλαξε! (vid)

Οι Μπλέιζερς έφτασαν μέχρι τους Τελικούς της Δύσης, αλλά κόντρα στους Ουόριορς δεν ήταν ανταγωνιστικοί και δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Ο Καντέρ εδώ και μερικές ημέρες οργανώνει καμπ για τα παιδιά, που είναι δωρεάν, αλλά μάλλον υπάρχει κάποιος κανόνας. Ένας πιτσιρικάς πήγε με φανέλα Στεφ Κάρι και ο Τούρκος φρόντισε να διορθώσει το... πρόβλημα, δίνοντας του μια νέα μπλούζα που κάλυπτε την φανέλα που φορούσε ο μικρός.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Note to kids in Enes Kanter's camp: do not wear a Steph jersey (via @AJ_McCord & @KOINNews) pic.twitter.com/4StSeMDZp3

— ESPN (@espn) 26 Μαΐου 2019