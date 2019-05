Ο ΛεΜπρον νίκησε πιτσιρικά σε διαγωνισμό τρίποντων και τον κοίταξε με... ύφος! (vid)

Ο «Βασιλιάς» δεν χαρίζεται σε κανέναν και αυτό είναι γνωστό. Ένας πιτσιρικάς που αγωνίζεται στην ομάδα του γιου του και είναι πολύ καλός σουτέρ απάντησε σε μια πρόκληση του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Οι δυο τους μπήκαν σε έναν διαγωνισμό τρίποντων, ο ΛεΜπρον νίκησε και επειδή ο πιτσιρικάς είχε αμφισβητήσει κάτι που του είχε πει, πήρε την απάντηση του με το ύφος του ηγέτη των Λέικερς.

LeBron vs 14 year old Gabe Cupps 3 point SHOOT OUT Got REAL! @KIngJames pic.twitter.com/JxPWwtV8l4

— Ballislife.com (@Ballislife) 26 Μαΐου 2019