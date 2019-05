Ο Λόουρι είναι ένας από τους λόγους που οι Ράπτορς διεκδικούν το πρωτάθλημα από τους Ουόριορς. Δείτε όσα έχει κάνει ο άσος της ομάδας του Τορόντο:

Making his first #NBAFinals presented by @YouTubeTV in 7 seasons with the @Raptors, look back at @Klow7's BEST this postseason! #WeTheNorth #NBAPlayoffs

: GSW / TOR, Game 1

: Thursday, 5/30

: 9pm/et : ABC pic.twitter.com/zmw1k79Jlu

— NBA (@NBA) May 26, 2019