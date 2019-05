Το Γκόλντεν Στέιτ είχε ήδη προκριθεί στους Τελικούς του ΝΒΑ με sweep στη σειρά με τους Μπλέιζερς και πλέον θα αντιμετωπίσει τους Ράπτορς με στόχο το τρίτο σερί πρωτάθλημα.

Στο μεταξύ, το ΝΒΑ δημοσίευσε τα highlights του Γκριν στις προηγούμενες συμμετοχές του στους Τελικούς.

@Money23Green's BEST of the previous four #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #StrengthInNumbers

: GSW / TOR, Game 1

: Thursday, 5/30

: 9pm/et: ABC pic.twitter.com/QWqraJgQeV

— NBA (@NBA) 26 Μαΐου 2019