ΒανΒλιτ: Η γέννηση του γιου του, του έδωσε... φτερά κόντρα στους Μπακς! (pic)

Δεν πρόκειται για ένα απλό... συμπέρασμα, αλλά για τα όσα μαρτύρησαν οι αριθμοί και τα στατιστικά του κατά τη διάρκεια των φετινών playoffs.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν γεννηθεί ο γιος του μέτρησε κατά μέσο όρο 4 πόντους σε 15 ματς της postseason, έχοντας 26% στα σουτ εντός παιδιάς και 20% στα τρίποντα με 8/41 σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα.

Αντίστοιχα αμέσως μετά τη γέννηση του γιου του, ο ΒανΒλιτ είχε 16 πόντους κατά μέσο όρο στα τρία ματς που ακολούθησαν με 68% εντός παιδιάς και 82% στα τρίποντα (14/17)!!!

Fred VanVleet has been playing on another level since the birth of his son pic.twitter.com/213Crbd25a

— SportsCenter (@SportsCenter) 26 Μαΐου 2019