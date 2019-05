Προ των πυλών της εθνικής Καναδά ο Νικ Νερς! (pic)

Σύμφωνα με τον Ελληνοκαναδό δημοσιογράφο Πίτερ Γιαννόπουλο, ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς θα είναι εκείνος που θα καθίσει στον πάγκο του Καναδά!

Με χαρακτηριστικό tweet ανέφερε ότι «τα νέα ολοένα και γίνονται καλύτερα για την πατρίδα μας. Πηγές μου επιβεβαίωσαν ότι ο Νικ Νερς θα είναι ο επόμενος προπονητής της εθνικής Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας. Πανέξυπνη κίνηση από τον Ρόουν Μπάρετ».

Για την... ιστορία, ο Ρόουαν Μπάρετ που είναι ο GM της εθνικής Καναδά, είχε παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα με τη φανέλα της Δάφνης, ενώ είναι πατέρα του Αρ Τζι Μπάρετ, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο ΤΟΡ-3 του φετινού draft στο ΝΒΑ.

The news keeps getting better for basketball in our country. Sources confirm to me that Nick Nurse will become the next head coach for Team this summer at the world championships in China. Brillant hire by Rowan Barrett and Canada basketball. #RDS

