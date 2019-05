Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στάθηκε ο Καουάι Λέοναρντ μετά την πρόκριση των Ράπτορς, δίνοντας συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλο του.

Για το τελευταίο δωδεκάλεπτο και την ανατροπή: «Οι συμπαίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά. Βγήκαν και αυτοί μπροστά και ήταν από τους λόγους που κερδίσαμε. Κάναμε την ανατροπή, γιατί γίναμε πιο επιθετικοί στην άμυνα μετά τα πρώτα δύο ματς».

Για τα λόγια του στον Γιάννη: «Του είπα συγχαρητήρια για την φοβερή σειρά που έκανε.Τον προετρεψα να συνεχίζει να παίζει με αυτό τον τρόπο».

Για τους τελικούς: «Οι Ουόριορς είναι οι πρωταθλητές. Πρέπει να είμαστε πνευματικά συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε».

Nothing but respect. Kawhi and Giannis put on a show. pic.twitter.com/2Tj9ON5R0O

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Μαΐου 2019