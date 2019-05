Χωρίς τον... ξενοδόχο Λόπεζ λογάριαζε ο Ιμπάκα.

Ο παίκτης του Τορόντο πήγε να σκοράρει, αλλά ο σέντερ των Μπακς του... κατέβασε τον γενικό.

Δείτε τη φάση

Brook Lopez gets it done on the defensive end! #NBAPlayoffs #FearTheDeer 38#WeTheNorth 26

Midway through Q2 on @NBAonTNT pic.twitter.com/QvihKRvWOo

— NBA (@NBA) 26 Μαΐου 2019