Όταν οι Μπακς επέστρεφαν από το 3-2 με break στο Game 6! (vid)

Λίγο έμεινε ακόμα (03:30, Cosmote Sport 4) πριν το τζάμπολ στο 6ο ματς των Ράπτορς με τους Μπακς.

Τα ελάφια χάνουν με 3-2 και ψάχνουν νίκη για να μείνουν... ζωντανά.

Το ΝΒΑ θυμήθηκε μια παρόμοια κατάσταση το 2001.

Τότε η ομάδα των Άλεν, Κασέλ και Ρόμπινσον ήταν πίσω με 3-2 κόντρα στους Χόρνετς.

Όμως έκανε break στο Game 6 και στη συνέχεια έκανε την ανατροπή, παίρνοντας την πρόκριση.

We've been here before.

Down 3-2 in the best-of-seven series the 2001 Bucks went to Charlotte...#FearTheDeer pic.twitter.com/8gFeBMwERV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Μαΐου 2019