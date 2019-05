Αντετοκούνμπο: Τα καλύτερα από τη rookie season! (vid)

Aντίστροφα μετράμε για το τζάμπολ στο Game 6(03:30, Cosmote Sport 4) των Μπακς με τους Ράπτορς, εκεί όπου του Μιλγουόκι θέλει break για να παραμείνει... ζωντανό.

Η λίγκα γύρισε τον χρόνο πίσω και πήγε στην rookie season του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επιλέγοντας ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις του.

Απολαύστε τον Greek Freak στην πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

From @Giannis_An34's ROOKIE SEASON highlights... to ECF Game 6 TONIGHT on @NBAonTNT at 8:30pm/et! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MqapXo346n

— NBA (@NBA) 25 Μαΐου 2019