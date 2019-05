Οι Ράπτορς έχουν ρεκόρ 0-3 στα playoffs με τον διαιτητή του Game 6! (pic)

Το Τορόντο βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους Τελικούς του ΝΒΑ όπου περιμένουν ήδη οι Ουόριορς και θα έχει την ευκαιρία να το πετύχει στο αποψινό Game 6 με τους Μπακς.

Η σειρά μεταφέρεται στην Scotiabank Arena και οι Ράπτορς καλούνται να ανατρέψουν την αρνητική παράδοση στα εφετινά playoffs με διαιτητή τον Μάικ Κάλαχαν, έχοντας ρεκόρ 0-3 μέχρι στιγμής!

Η πρώτη ήττα ήταν στο Game 1 απέναντι στο Ορλάντο, η δεύτερη στο Game 2 κόντρα στους Σίξερς και η τρίτη στο Game 2 με τους Μπακς!

For some perspective. First loss was Game 1 against Orlando, that’s on Toronto. 2nd one was Game 2 against Philly, Toronto could have won. 3rd Game 2 against Milwaukee, where Toronto got absolutely hammered.

