Ντουράντ: «Ενδιαφέρομαι γι' αυτό απαντάω στα social media» (pic & vid)

Ο KD ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για ποιον λόγο μπαίνει και απαντάει σε πράγματα που γράφονται στα social media και η απάντηση του είναι αφοπλιστική.

«Είμαι άνθρωπος που έχω social media. Δεν θα μιλήσω γενικά για πράγματα που δεν ξέρω. Θα μείνω σε κάτι που ξέρω. Είμαι... καταρτισμένος να μιλήσω για μπάσκετ. Όταν απαντάω σε κάτι ειδικά αν είναι για εμένα. Όταν κάνω ένα tweet και βλέπω απαντήσεις και διαφωνώ θα το πω. Δεν το κάνω γιατί ανησυχώ για το τι λένε, το κάνω γιατί ενδιαφέρομαι».

"I’m qualified to talk about basketball. When I respond to something, especially if it's about me personally, of course I’m gonna tell you if you wrong about it …"

