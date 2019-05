O Καντέρ θα κάνει πάνω από 30 δωρεάν καμπ για τα παιδιά! (vid)

Ο ψηλός των Μπλέιζερς είναι ευαισθητοποιημένος σε πολλά θέματα και τώρα που οι υποχρεώσεις τελείωσαν διοργανώνει καμπ για παιδιά τα οποία θα είναι εντελώς δωρεάν. Ο παίκτης θα είναι εκεί και θα συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες με τον κόσμο του μπάσκετ να έχει αγκαλιάσει την κίνηση του αυτή. Ο Καντέρ μιλώντας για την πρωτοβουλία του σχολίασε:

«Μπορούν να έρθουν στα καμπ που δωρεάν και να το απολαύσουν. Δεν θα το χρεώσω απλά επειδή παίζω στο ΝΒΑ. Το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το μπασκετ. Θα μιλήσουμε για την μόρφωση και πράγματα που αφορούν τα θέματα έξω από το παρκέ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα».

.@Enes_Kanter says he’s hosting over 30 free basketball camps for kids this summer (via @trailblazers) pic.twitter.com/HYQHbsypxM

— ESPN (@espn) 25 Μαΐου 2019