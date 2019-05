Λέοναρντ: Οι καλύτερες άμυνες της σεζόν! (vid)

Ο παίκτης των Ράπτορς βρήκε τον εαυτό του και μετά την περσινή του ατυχία κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Είναι εκείνος που έχει οδηγήσει την ομάδα του μέχρι του Τελικούς της Ανατολής και την έχει φέρει στο 3-2 κόντρα στους Μπακς. Το ΝΒΑ δημιούργησε ένα βίντεο με τις καλύτερες αμυντικές προσπάθειες της σεζόν.

"The Klaw... his length, the arm, the wingspan."

Kawhi Leonard's BEST DEFENSIVE plays of the season... ECF Game 6 tips Saturday night at 8:30pm/et on @NBAonTNT! #WeTheNorth #NBAPlayoffs pic.twitter.com/msQ3PbTUY4

— NBA (@NBA) 25 Μαΐου 2019