O Τζορτζ είδε μια καρφωματάρα που είχε κάνει στον ΛεΜπρον και τον ευχαρίστησε! (vid)

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στο 2013 ο Πολ Τζορτζ είχε πάρει τα βήματα και είχε καρφώσει κόντρα στον ΛεΜπρον Τζέιμς σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο παίκτης των Θάντερ αποφάσισε να ευχαριστήσει τον «Βασιλιά» γιατί τον πήγε σε άλλο επίπεδο, ενώ σχολίασε με hashtag πόσο του λείπουν αυτά τα... πόδια.

«Ένα ταξίδι αναμνήσεων. Κατηγορώ και ευχαριστώ τον ΛεΜπρον Τζέιμς για ότι έγινε. Με πίεσες σε ένα άλλο επίπεδο».

.@Yg_Trece thanked @KingJames for pushing him to another level after rewatching his own 2013 poster dunk pic.twitter.com/LPupNKNDqs

