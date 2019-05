Ντουράντ: «Αρχικά νόμιζα ότι έπαθα ζημιά στον αχίλλειο» (vid)

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο αχίλλειος τένοντας. Ότι είχα πάθε σοβαρή ζημιά. Έτσι ένιωσα. Και μου ήρθαν στο μυαλό οι περιπτώσεις των Κόμπι Μπράιαντ, Ντομινίκ Ουίλκινς, Ντεμάρκους Κάζινς. Ήμουν πολύ νευρικός μέχρι να δούμε τι έγινε».

Ο Ντουράντ δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στα δύο πρώτα ματς των τελικών του ΝΒΑ αλλά είναι το πιθανότερο να αγωνιστεί στη συνέχεια.

Kevin Durant takes us through the moment he thought he might’ve torn his Achilles, thinking back to descriptions from Kobe, Cousins and Dominique about the injury pic.twitter.com/3uApzJFKsm

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 24 Μαΐου 2019