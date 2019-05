O ΛεΜπρόν άρχισε τις συναντήσεις με... Ίρβινγκ, Ουέστμπρουκ και Ντέιβις!

Μετά τις πρώτες επαφές που έκανε με τους Καουάι Λέοναρντ και Τζίμι Μπάτλερ ύστερα από την αποκάλυψη του Μπράιαντ Ουίντχορστ, βγήκαν στην επιφάνεια και οι επαφές που είχε με άλλους τρεις σούπερ σταρ του ΝΒΑ!

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζόρνταν Σουλτζ, ο «βασιλιάς» συναντήθηκε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Καβαλίερς, Καϊρί Ίρβινγκ, ενώ πριν από δύο μέρες δείπνησε με τους Ράσελ Ουέστμπρουκ και Άντονι Ντέιβις.

Αν σημαίνουν κάτι όλο αυτά; Το μέλλον θα δείξει! Πάντως προκάλεσε αίσθηση και το «like» που έκανε σε φωτογραφία του Ίρβινγκ (ύστερα από photoshop φυσικά) με τη φανέλα των Λέικερς!

One more notable trio: LeBron dined with Russell Westbrook — and Anthony Davis — at Nobu Malibu on Wednesday.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) 24 Μαΐου 2019