Όπως αποκάλυψε ο Αντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Νιλ Όλσεϊ θα συνεχίσει να είναι ο πρόεδρος της ομάδας από το Όρεγκον μέχρι το 2024 συνεχίζοντας το έργο του στην Ripcity...

Portland Trail Blazers President of Basketball Operations Neil Olshey has agreed to a contract extension through 2024, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Μαΐου 2019