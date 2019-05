Οι απαντήσεις του Λέοναρντ σε στέλνουν... αδιάβαστο! (vid)

Μετά τη νίκη των Ράπτορς επί των Μπακς, η ρεπόρτερ Κρίστεν Λέντλοου έκανε ερωτήσεις στον Κάουαι Λεόναρντ, αλλά σίγουρα δεν περίμενε τις απαντήσεις που πήρε.

«Πως θα κερδίσεις τους Μπακς 4 σερί ματς» τον ρώτησε και εκείνος απάντησε «δεν ξέρω».

«Με μια νίκη μακριά από τους τελικούς, ποια είναι η νοοτροπία της ομάδας» ήταν η επόμενη ερώτηση και ο Klaw της είπε: «Δεν πήγα ακόμα στα αποδυτήρια».

FUN GUY KAWHI!

Ledlow: How do you beat the Bucks 4 times in a row?

Kawhi: I don't know. I haven't done it.

Ledlow: With 1 win away until a trip to the NBA finals, what's this team's mentality?

Kawhi: I haven't even gotten to the locker room yet.

pic.twitter.com/c1gO0wCzrt

— Ballislife.com (@Ballislife) 24 Μαΐου 2019