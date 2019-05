Μπάρκλεϊ: «Τι θα έκανα στον Drake; Θα τον έδερνα» (vid)

Ουτρέχτη - Φίτεσε με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η συμπεριφορά του Drake στη σειρά των Μπακς με τους Ράπτορς έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο γνωστός ράπερ έκανε το δικό του trash talking στο Game 4, ενώ στο Game 5 συνέχισε την κόντρα του με την Μάλορι Ίντενς, κόρη του ιδιοκτήτη των Μπακς.

Μάλιστα μέχρι και ο εκπρόσωπος του Γιάννη Αντετοκούνμπο σχολίασε τα όσα κάνει ο Drake.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ φαίνεται πως βρήκε τη λύση. Ο Sir Charles ανέφερε πως θα έλεγε στον Κένι να πετάξει τη μπάλα έξω και εκείνος με τη σειρά του θα τον έδερνε.

“What I would do. I would say, ‘Kenny throw the ball out of bounds one time.’ Then I would knock the hell out of Drake.”

Charles Barkley

@NBAonTNT pic.twitter.com/9X97WIs6ts

— Ballislife.com (@Ballislife) 24 Μαΐου 2019