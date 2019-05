Πριν γεννηθεί το παιδί του, ο ΦανΦλίτ δυσκολευόταν κόντρα στους Μπακς, αφού είχε 2/11 τρίποντα. Όμως από τη στιγμή που γεννήθηκε ο γιος του, κάνει... παπάδες.

Ο γκαρντ των Ράπτορς μετρά 10/12 τρίποντα και 34 πόντους στα Game 4 και 5.

Στο τέταρτο ματς είχε 3/3 και χθες μέτρησε 7/9

Ο Φρεντ ΦανΦλιτ τζούνιορ θα είναι περήφανος για τον πατέρα του.

Since Fred Jr. was born, @FredVanVleet has been ON FIRE pic.twitter.com/Y7hjAMAAlR

— theScore (@theScore) 24 Μαΐου 2019