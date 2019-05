ΦανΦλίτ: Έγραψε ιστορία με 7/9 τρίποντα! (pic & vid)

Ο X-factor των Ράπτορς στο break μέσα στο Μιλγουόκι ακούει στο όνομα Φρεντ ΦανΦλίτ.

Ο σουτέρ των Καναδών κατάφερε να... σκοτώσει τους Μπακς με 7/9 τρίποντα και έτσι έγραψε ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Τορόντο με 7+ τρίποντα, ερχόμενος από τον πάγκο στα playoffs.

O τελευταίος παίκτης που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Τσάνινγκ Φράι (7 τρίποντα) για τους Καβς το 2016, τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα.

Fred VanVleet is the first player in @Raptors franchise history to make seven or more three-pointers off the bench in a #NBAPlayoffs game. The last NBA player to do so was Channing Frye (7 threes) for Cleveland in 2016. @EliasSports pic.twitter.com/Uphdr4I7WT

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Μαΐου 2019