Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ κι απόψε θέλει να οδηγήσει τα «Ελάφια» στο 3-2 επί των Ράπτορς που θα φέρει το Μιλγουόκι μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους Τελικούς του ΝΒΑ.

Δείτε το video που δημοσίευσε η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο για τον Αντετοκούνμπο!

"THE GREEK BASKETBALL GOD" @Giannis_An34 x #NBAPlayoffs

ECF Game 5 TONIGHT on @NBAonTNT at 8:30pm/et in Milwaukee! pic.twitter.com/xYmZnxgTsG

— NBA (@NBA) May 23, 2019