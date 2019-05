Κλέι Τόμπσον: «Ξενέρωσε» όταν έμαθε ότι δεν είναι σε καμία πεντάδα! (vid)

Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μόλις τον πληροφόρησαν για την... απουσία του από τις All NBA Teams, είπε χαρακτηριστικά: «Σέβομαι τους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά όταν έχεις πάει σε πέντε σερί τελικούς είναι περισσότερο από τους παίκτες του ΝΒΑ. Εγώ θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Όλα καλά...» ενώ σε ερώτηση για το αν επηρεάζονται οι προτάσεις που μπορεί να έχει, είπε: «Είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Υπάρχουν καλύτεροι γκαρντ από εμένα; Όχι...»

Klay looked livid when he found out he didn't make All-NBA

(via @anthonyVslater) pic.twitter.com/QEsz5mwcP7

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Μαΐου 2019