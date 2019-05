Μίλερ για Αζάια Τόμας: «Αν έπαιζες σήμερα θα είχες παντού από ένα άγαλμα» (pic)

Συγκεκριμένα ο Τόμας έγραψε για τον πάλαι ποτέ παίκτη των Κλίβελαντ Καβαλίερς τη δεκαετία του '90 ότι «αν έπαιζε ο Πράις τη σημερινή εποχή και με αυτούς τους κανόνες, κατά την άποψή μου θα ήταν ένας από τους κυρίαρχους παίκτες της εποχής».

Η απάντηση του Ρέτζι Μίλερ ήταν άμεση και άκρως κολακευτική για τον Αζάια Τόμας: «Ναι, αλλά αν έπαιζες και εσύ τη σημερινή εποχή θα υπήρχαν παντού αγάλματά σου, έξω από όλα τα γήπεδα».

AMEN.... But also if you played in today’s game there would be statues of you at every arena https://t.co/AehPShi2ll

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 23 Μαΐου 2019