O Πολ Τζορτζ σε... κλειδώνει με την άμυνα του! (vid)

Θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων 4-5 αμυντικών της λίγκας και το ΝΒΑ ήρθε να το επιβεβαιώσει.

Ο Πολ Τζορτζ συμπεριλήφθηκε στην αμυντική πεντάδα της σεζόν, αφού δεν σταμάτησε να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους του με την εκπληκτική του άμυνα.

Έτσι η λίγκα έφτιαξε ένα video για τον σταρ των Θάντερ με τα κορυφαία αμυντικά plays.

The BEST DEFENSIVE PLAYS from the 2018-19 NBA All-Defensive First Team's @Yg_Trece of the @okcthunder! #ThunderUp pic.twitter.com/aEmC35Tlxx

— NBA (@NBA) 22 Μαΐου 2019