Τα... μαγικά του Κάρι στα playoffs (vid)

Απίστευτα πράγματα κάνει ο Στεφ Κάρι στα φετινά playoffs. ειδικά μετά τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο γκαρντ των Ουόριορς μετρά 27.3 πόντους, 4.3 τρίποντα, 6.3 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ μέσο όρο, όντας ο πρωταγωνιστής στο... σκούπισμα των Μπλέιζερς.

Το ΝΒΑ διάλεξε τις καλύτερες στιγμές του και σας τις παρουσιάζει.

Απολαύστε τον... ταχυδακτυλουργό που θέλει το 4ο του δαχτυλίδι φέτος.

27.3 PPG | 4.3 3PM | 6.3 RPG | 5.6 APG

@StephenCurry30's TOP PLAYS from the 2019 #NBAPlayoffs en route to the @Warriors’ 5th-straight #NBAFinals appearance presented by @YouTubeTV! #StrengthInNumbers

Game 1: May 30th, 9pm/et, ABC pic.twitter.com/RuwvhUZsoW

— NBA (@NBA) 22 Μαΐου 2019